Asuransi Astra Gelar Program Undian GASPOL, Hadiah Utama Mobil Hybrid

jpnn.com, JAKARTA - Asuransi Astra menggelar program undian Gebyar Apresiasi Pelanggan Loyal Garda Oto (GASPOL).

Angela Anindita, Head of Public Relations & Activation Asuransi Astra mengatakan perjalanan tujuh dekade Asuransi Astra tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan pelanggan yang selama ini setia mempercayakan perlindungan asetnya pada produk dan layanan yang dimiliki Asuransi Astra.

Setiap pelanggan Garda Oto yang mengaktifkan polisnya di aplikasi myGarda berhak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti undian dengan hadiah utama 1 unit Toyota Veloz Hybrid.

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Program undian ini berlangsung sejak 30 Juli 2026 dan berakhir pada 7 September 2026.

"Pengundian hadiah akan dilakukan pada 12 September 2026, bertepatan dengan hari jadi Asuransi Astra yang ke–70," ujar Angela.

Perusahaan yang dikenal dengan produk asuransi kendaraan bermotor Garda Oto ini hadir melayani pelanggan melalui jaringan layanan yang tersebar di 30 kantor cabang, serta Unit layanan dan Garda Center yang terus berkembang.

Selain asuransi kendaraan bermotor, produk lain dari Asuransi Astra antara lain adalah asuransi industri pertambangan, asuransi industri agribisnis, asuransi properti ruko, asuransi SPBU, asuransi syariah, asuransi kesehatan korporasi Garda Medika, dan asuransi kesehatan perorangan Garda Healthtech.

Asuransi Astra juga memiliki asuransi yang dapat dibeli secara online seperti Garda Me, Garda Edu, Garda Home, dan Garda Trip.