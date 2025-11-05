Asuransi BLife Solusi Cerdas Jaminan Perencanaan Dana Pendidikan Anak

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (BNI) lewat anak usahanya, PT BNI Life Insurance (BNI Life) menghadirkan solusi jaminan perencanaan dana pendidikan anak, mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga S2 yang diberi nama Asuransi BLife Solusi Cerdas.

Produk asuransi yang telah diluncurkan pada 12 Agustus 2025 ini menjadi wujud nyata ekosistem keuangan BNI dan anak usahanya dalam menjawab tantangan terus meningkatnya biaya dana pendidikan di Indonesia sekitar 10-15% tiap tahunnya.

Asuransi BLife Solusi Cerdas dirancang sebagai produk inovatif yang menawarkan premi terjangkau dan fleksibel, sehingga bisa disesuaikan dengan rencana pendidikan anak.

"Kami berharap peluncuran produk ini tidak hanya memperkuat alternatif pilihan produk BNI Life tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap masa depan pendidikan anak Indonesia yang lebih baik," kata Plt Direktur Utama BNI Life Agung Turanto.

Asuransi BLife Solusi Cerdas membantu orang tua memastikan keberlanjutan pendidikan anak dalam berbagai kondisi.

Produk ini menjamin dana pendidikan tetap tersedia meskipun terjadi risiko pada keluarga.

Jika pemegang polis tutup usia, cacat tetap total, atau terdiagnosis salah satu dari 40 penyakit kritis, kewajiban premi akan dibebaskan, sementara dana pendidikan tetap diberikan sesuai jadwal.

Tersedia juga manfaat santunan tambahan sebesar 50% atau 100% dari Uang Pertanggungan apabila pemegang polis meninggal dunia, di luar manfaat dana pendidikan utama.