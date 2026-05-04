Asuransi Jasindo Angkat Tenun Khas NTT ke Panggung Ekonomi Kreatif

jpnn.com, KUPANG - Asuransi Jasindo menggelar kegiatan melalui PEKEN Jasindo Kupang untuk memperkuat usaha masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan warisan budaya tenun ikat khas NTT.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema menjelaskan fokus utama kegiatan ini terletak pada penguatan sektor ekonomi kreatif, khususnya bagi pelaku UMKM dan pengrajin tenun lokal.

Dalam kegiatan ini Asuransi Jasindo memberikan bantuan berupa food stall UMKM, showcase kriya, alat tenun, hingga benang tenun ikat yang menjadi kebutuhan utama dalam proses produksi.

Lebih dari sekadar bantuan, inisiatif ini merupakan upaya menjaga denyut ekonomi lokal agar terus bergerak di tengah tantangan.

“Tenun bukan sekadar kain, melainkan identitas, cerita, dan kebanggaan masyarakat NTT. Melalui dukungan kepada mama-mama penenun dan pelaku UMKM, kami ingin memastikan warisan budaya ini tetap hidup sekaligus memberikan nilai ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat,” ujar Brellian Gema.

Dia mengatakan penguatan ekonomi kreatif lokal menjadi salah satu fokus strategis Asuransi Jasindo dalam menciptakan dampak sosial yang nyata, di mana pemberdayaan masyarakat berjalan seiring dengan pelestarian budaya.

Kehadiran showcase kriya dalam kegiatan ini juga menjadi ruang promosi bagi hasil karya penenun lokal agar lebih dikenal luas, sekaligus meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap nilai seni dan filosofi yang terkandung dalam setiap lembar kain tenun.

Melalui langkah ini, Asuransi Jasindo tidak hanya berperan sebagai pelindung risiko, tetapi juga sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif.