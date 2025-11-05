Jasindo Bangun Akses Pendidikan & Kesehatan di Pedalaman Mentawai

jpnn.com, MENTAWAI - Asuransi Jasindo berupaya menghadirkan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan sarana kehidupan layak bagi masyarakat yang tinggal jauh dari pusat pelayanan publik sejak 2019.

Terbaru, Asuransi Jasindo hadir di wilayah pedalaman Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai, khususnya di Dusun Muntei, Buttui, dan Salappa melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Kami tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan, tetapi juga pembangunan infrastruktur dasar yang berkelanjutan seperti, pembangunan Klinik Kesehatan dan PAUD di Buttui, pembagian makanan sehat dan bergizi, hingga penyediaan sarana air bersih. Selain itu, kami juga membangun Asrama Putri di Dusun Muntei agar anak-anak dari pedalaman dapat melanjutkan pendidikan di luar wilayah terpencil,” ujar Dewi Utari, Direktur SDM & Umum PT Asuransi Jasindo.

Pada 2024, upaya ini diperkuat melalui kolaborasi dengan IFG, Jamkrindo, Jasa Raharja, dan Askrindo sebagai bentuk sinergi berkelanjutan dalam membangun masyarakat Mentawai yang tangguh.

Utari menuturkan kolaborasi ini bukan sekadar bentuk bantuan, melainkan investasi sosial yang diharapkan dapat menumbuhkan masa depan anak bangsa.

“Keberlanjutan program di Mentawai merupakan komitmen perusahaan dalam memastikan manfaat TJSL benar-benar dirasakan masyarakat di wilayah 3T. Karena, masyarakat di daerah terpencil juga berhak memiliki akses terhadap fasilitas dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan sumber daya yang layak,” tambahnya.

Program ini sambung Utari, mencerminkan semangat Asuransi Jasindo dalam menghadirkan manfaat yang menyentuh banyak lapisan masyarakat.

“Kebutuhan nyata di tengah masyarakat menjadi dasar setiap langkah yang diambil, dengan perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang menyeluruh. Lebih dari sekadar kegiatan sosial, langkah ini menjadi wujud komitmen untuk terus menumbuhkan harapan dan kemandirian bagi masyarakat Mentawai,” jelasnya.