Asuransi Jasindo Gelar Program Pengembangan Beras Sehat di Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Asuransi Jasindo menggelar program pengembangan dan edukasi beras sehat di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo, Brellian Gema Widayana, mengatakan program ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menghadirkan dampak berkelanjutan melalui pemberdayaan petani serta penguatan edukasi pangan sehat berbasis komunitas.

Program ini juga menjadi upaya perusahaan dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, terutama di sekitar Kabupaten Karawang.

“Program pengembangan beras sehat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kualitas hasil pertanian, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat ke arah yang lebih sehat dan berkelanjutan,” ujar Brellian.

Brellian menjelaskan program ini mencakup pelatihan dan pendampingan bagi petani lokal, pemberian bantuan sarana produksi, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya konsumsi pangan sehat.

Adapun bantuan program telah disalurkan pada akhir 2025, dengan masa tanam berlangsung selama 3–4 bulan dan panen yang dilaksanakan pada April 2026.

“Melalui sinergi dengan berbagai pihak, kami berharap program ini dapat memberikan dampak nyata, baik dalam meningkatkan kesejahteraan petani maupun mendukung upaya pencegahan stunting di tingkat lokal,” kata Brellian.

Lewat kolaborasi dengan posyandu dan sekolah, lanjut Brellian, kegiatan edukasi menyasar kelompok masyarakat yang rentan, seperti ibu hamil, ibu dengan balita, serta lansia.