Asuransi Jasindo Raih Penghargaan di Ajang GRC & Leadership Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia meraih tiga penghargaan sekaligus dalam ajang GRC & Leadership Award 2025.

Dalam ajang ini, Asuransi Jasindo diapresiasi sebagai The Best Corporate in Risk Management 2025.

Sementara itu, jajaran direksi Asuransi Jasindo juga turut meraih penghargaan, yakni Andy Samuel, selaku Direktur Utama, sebagai The Best Chief Executive Officer (CEO) 2025, dan Dewi Utari, selaku Direktur SDM & Umum, sebagai The Best Chief Human Capital & Risk Management Officer 2025.

“Pencapaian ini menegaskan komitmen Asuransi Jasindo untuk terus memperkuat penerapan prinsip GRC di seluruh lini bisnis perusahaan. Kami terus berupaya membangun budaya kerja yang berintegritas, adaptif, dan berkelanjutan demi mewujudkan perusahaan yang tangguh menghadapi dinamika industri asuransi nasional,” ujar Utari.

Utari menambahkan penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras seluruh insan Asuransi Jasindo dalam mengimplementasikan manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.

“Kami menerima penghargaan ini dengan penuh rasa syukur. Setelah melalui proses penilaian yang ketat dan independen terhadap lebih dari 300 perusahaan di Indonesia, dewan juri menilai penerapan tata kelola, manajemen risiko, serta kepemimpinan berkelanjutan di Asuransi Jasindo berjalan dengan baik dan konsisten,” jelasnya.

Utari menyampaikan pencapaian ini merupakan upaya dari seluruh manajemen yang di pimpin oleh Andy Samuel selaku Direktur Utama yang berhasil membawa semangat perubahan dan memperkuat fondasi tata kelola perusahaan.

“Sebuah kehormatan bagi kami atas penghargaan yang kami terima. Penghargaan ini menjadi refleksi dan komitmen bersama seluruh insan Asuransi Jasindo, bahwa tanggung jawab kami semakin besar untuk menjaga kepercayaan dan menerapkan praktik GRC yang semakin baik ke depan,” tutup Utari.(chi/jpnn)