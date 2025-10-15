menu
Asuransi Jasindo Tuntaskan Klaim Kepada Jasa Marga
Gedung Asuransi Jasindo. Foto dok Jasindo

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia (Asuransi Jasindo) menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan menyeluruh terhadap aset dan operasional mitra strategis di sektor infrastruktur nasional.

Salah satunya melalui penyelesaian klaim asuransi secara cepat dan tepat kepada PT Jasa Marga Tbk atas kerusakan fasilitas di Ruas Tol Dakotoma dan Gerbang Tol Ciawi 2.

Proses penyelesaian klaim ini dilakukan melalui tahapan penilaian dan verifikasi yang cermat untuk memastikan seluruh prosedur sesuai dengan ketentuan polis yang berlaku.

Kegiatan penyerahan klaim pada Selasa (14/10) ini dihadiri oleh jajaran direksi dan manajemen PT Asuransi Jasa Indonesia serta PT Jasa Marga.

Kecepatan Jasindo dalam merespons laporan klaim menjadi bukti nyata komitmen perusahaan dalam menjaga kepercayaan nasabah dan mendukung keberlanjutan operasional infrastruktur nasional.

Sebagai bagian dari Holding BUMN Asuransi, Penjaminan, dan Investasi (IFG Group), Asuransi Jasindo berfokus pada pelayanan klaim yang transparan, cepat, dan akuntabel.

“Kami memahami pentingnya keberlangsungan operasional jalan tol bagi masyarakat dan perekonomian nasional, sehingga proses penyelesaian klaim menjadi prioritas kami,” ujar Direktur Utama Asuransi Jasindo, Andy Samuel.

Sementara itu, Rivan Achmad Purwantono, Direktur Utama Jasa Marga mengapresiasi atas dukungan dan komitmen Jasindo dalam penyelesaian klaim tersebut.

