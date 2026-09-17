Asuransi SalingJaga Full Digital & Cepat, Ahli Waris Tak Perlu Repot di Tengah Duka

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa (SalingJaga) menghadirkan layanan full digital untuk mempermudah proses klaim santunan asuransi jiwa.

Di tengah duka kehilangan anggota keluarga, kemudahan proses administratif menjadi hal krusial bagi keluarga yang ditinggalkan.

Direktur SalingJaga Eriawan Indra menegaskan komitmen tersebut adalah bentuk komitmen dan tanggung jawab SalingJaga sebagai asuransi jiwa syariah yang transparan.

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“Lebih dari itu, sebagai bentuk amanah pengelolaan dana bersama (tabarru'), setiap penyaluran klaim santunan ini kami laporkan secara transparan kepada seluruh anggota," tegas Eriawan.

SalingJaga Keluarga merupakan asuransi jiwa syariah dengan semangat tolong-menolong.

Eriawan menjelaskan setiap kontribusi anggota dikumpulkan sebagai dana bersama yang digunakan untuk membantu anggota lain yang mengalami risiko sesuai ketentuan polis.

“Dengan layanan yang dilakukan secara digital, SalingJaga Keluarga memungkinkan calon anggota maupun anggota mengakses berbagai layanan secara daring,” ujar dia.

Dia menyebutkan seluruh tahapan pengajuan klaim di SalingJaga dapat dilakukan praktis melalui aplikasi SalingJaga tanpa perlu prosedur fisik yang menyita waktu, memastikan dana santunan cair tepat waktu.