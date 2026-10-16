Asuransi SalingJaga Sabet Penghargaan Best Performance Life Insurance di BIFA 2026

jpnn.com - PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa (SalingJaga) meraih penghargaan dalam ajang Bisnis Indonesia Financial Awards (BIFA) 2026 yang berlangsung di Hotel Raffles, Jakarta, Senin (12/10).

Pada kesempatan tersebut, SalingJaga mendapat penghargaan sebagai Best Performance Life Insurance untuk kategori Asuransi Jiwa Syariah.

Penghargaan ini mempertegas posisi SalingJaga sebagai asuransi jiwa syariah digital yang tidak hanya tumbuh pesat, tetapi juga dikelola secara sehat, amanah, dan profesional.

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Direktur SalingJaga Eriawan Indra Permana menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya kepada seluruh ekosistem perusahaan, terutama para anggota.

"Bagi SalingJaga, penghargaan ini merupakan apresiasi atas kepercayaan anggota yang telah memilih SalingJaga untuk melindungi keluarganya,” ungkap Eriawan.

Dia menegaskan SalingJaga akan terus berinovasi menyediakan layanan full digital yang inklusif agar prinsip saling menjaga ini dapat memberikan rasa aman yang berkelanjutan bagi lebih banyak keluarga di Indonesia.

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“Sejalan dengan langkah SalingJaga sebagai asuransi syariah, Saling Jaga akan terus membangun fondasi tata kelola yang kokoh dan manajemen risiko yang terpercaya untuk melindungi dana tabarru’ anggota,” jelas Eriawan.

Asuransi SalingJaga sukses mengintegrasikan semangat tolong-menolong ke dalam produk proteksi modern seperti program asuransi jiwa syariah, SalingJaga Keluarga dan asuransi penyakit kritis, SalingJaga Penyakit Kritis.