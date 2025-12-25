Asuransi Simas Insurtech Bayarkan Klaim Banjir di Medan Rp 1,3 Miliar 

jpnn.com, MEDAN - PT Asuransi Simas Insurtech merealisasikan pembayaran klaim asuransi mobil bagi nasabah terdampak banjir di Medan, Sumatera Utara.

Total nilai klaim yang dibayarkan mencapai lebih dari Rp 1,3 Miliar, yang diserahkan secara simbolis kepada para pemegang polis yang terdampak bencana tersebut.

Simas Insurtech berhasil memenuhi komitmen pembayaran klaim hanya dalam kurun waktu 2–3 hari kerja sejak dokumen dinyatakan lengkap.

Total dana sebesar Rp 1.323.900.000,- disalurkan kepada enam nasabah yang memiliki jaminan perluasan risiko banjir dalam polis Mobil Insurtech.

Kecepatan dan ketepatan ini menjadi bukti nyata transparansi perusahaan dalam memberikan kepastian di masa pemulihan pascabencana.

Robert Silaen selaku perwakilan dari PT Asuransi Simas Insurtech berharap agar keadaan Indonesia dan daerah Sumatra Utara khususnya, bisa cepat pulih kembali.

Salah satu penerima manfaat, Jody Hartanto menyatakan kepuasannya atas layanan yang diterima.

"Saya sangat terbantu oleh kecepatan proses klaim ini. Respon yang cepat memberikan ketenangan di tengah situasi sulit seperti ini," ujar Jody.