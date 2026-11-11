Asuransi Sinar Mas Beri Perlindungan Gratis Kepada Ratusan Siswa & Guru di Ternate

jpnn.com, TERNATE - PT Asuransi Sinar Mas (ASM) bersama PT Sinar Mas Asuransi Syariah dan PT Asuransi Simas Insurtech menggelar kegiatan literasi keuangan di Kota Ternate, Maluku Utara.

Literasi keuangan berlangsung di SD Negeri 3 Ternate pada 5 November dan SMA Katolik Bintang Laut Ternate pada 6 November 2026, dengan total 205 peserta yang hadir terdiri dari siswa dan guru.

Yuli Karatem, Pimpinan Cabang Asuransi Sinar Mas Ternate menuturkan edukasi keuangan penting diperkenalkan sejak dini agar anak-anak terbiasa mengelola uang dengan bijak, memahami perbedaan kebutuhan dan keinginan, serta membangun kebiasaan menabung.

"Kami berharap materi yang disampaikan melalui kegiatan ini, didukung dengan pemberian Celengan Impian, buku cerita asuransi, dan perlindungan asuransi mikro, dapat menjadi bekal bagi siswa dan guru untuk lebih memahami pentingnya pengelolaan keuangan serta perlindungan terhadap risiko,” ujar Yuli.

"Kami juga berharap pengetahuan ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dibagikan kepada keluarga maupun lingkungan sekitar," imbuhnya.

Sebagai bagian dari meningkatkan inklusi keuangan, ASM juga memberikan perlindungan asuransi mikro secara gratis kepada siswa dan guru di kedua sekolah.

Di SD Negeri 3 Ternate, sebanyak 300 kartu Simas Siswa Mikro diberikan kepada siswa dan 25 kartu Simas Perlindungan kepada guru.

Adapun di SMA Katolik Bintang Laut Ternate, diberikan 78 kartu Simas Siswa Mikro untuk siswa dan 20 kartu Simas Perlindungan untuk guru.