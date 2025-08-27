Asuransi Sinar Mas Gelar Literasi Keuangan Bagi Ratusan UMKM di Kota Batam

jpnn.com, BATAM -

Asuransi Sinarmas menggelar Literasi Keuangan yang diikuti oleh 100 UMKM, yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Bulan Literasi Keuangan serta bentuk dukungan nyata terhadap Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kegiatan diisi dengan pemberian pengetahuan mengenai perencanaan keuangan, pengelolaan risiko, pengenalan konsep asuransi konvensional dan asuransi syariah serta penjaminan kredit.

Para UMKM yang sebagian besar bergerak di bidang kuliner sangat antusiasme dengan materi yang diberikan dan banyak mengajukan pertanyaan hingga akhir sesi.

“Melalui kegiatan Literasi Keuangan ini, Asuransi Sinar Mas berkomitmen mendukung program pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Kami meyakini bahwa pemahaman yang baik mengenai perencanaan keuangan dan pengelolaan risiko akan membantu UMKM lebih siap menghadapi tantangan usaha maupun kehidupan sehari-hari,” ungkap Dumasi M M Samosir, Direktur PT Asuransi Sinar Mas.

Dumasi menjelaskan bahwa Asuransi Sinar Mas dan Sinar Mas senantiasa mendukung upaya untuk UMKM dapat naik kelas.