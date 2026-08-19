ASUS Perkuat Standar Kualitas & Layanan Purnajual, Hadirkan Laptop Rekomendasi Terbaik 2026

jpnn.com - PONTIANAK - ASUS memperkenalkan program purnajual dan garansi terbaru lewat “ASUS No. 1 Quality & Service 2026” kepada media dan key opinion leader (KOL) di Kalimantan Barat, Rabu (19/8). Acara itu juga menyediakan booth durability test yang memperlihatkan langsung laptop ASUS melewati serangkaian uji standar militer.

Country Manager ASUS Indonesia Lenny Lin mengatakan bahwa kepercayaan konsumen Indonesia selama lebih dari satu dekade terakhir, mendorong ASUS terus memperkuat standar kualitas dan layanan purnajual. “Melalui program No.1 Quality & Service, kami memastikan setiap laptop ASUS, mulai dari ASUS ProArt, ASUS Zenbook, hingga ASUS Vivobook, teruji tangguh menghadapi aktivitas harian penggunanya di Pontianak dan seluruh Indonesia,” kata Lenny Lin.

ProArt turut dilengkapi ASUS DialPad untuk mempercepat alur kerja kreatif, sementara Zenbook mengandalkan material Ceraluminum™, yang membuatnya menjadi salah satu laptop tertipis dan teringan di kelasnya. ASUS membuktikan ketangguhan laptopnya lewat serangkaian pengujian ekstrem bersertifikasi standar militer MIL-STD 810H. Saat pengujian ketahanan di booth, unit ASUS diuji menghadapi guncangan, suhu ekstrem, kelembapan, hingga tekanan udara rendah.

Ketangguhan itu juga didukung perlindungan purnajual lebih luas. ASUS ProArt, Zenbook, serta Vivobook S series dan Vivobook Flip mendapatkan peningkatan menjadi tiga tahun garansi internasional & tiga tahun ASUS VIP Perfect Warranty (ADP). ASUS Vivobook classic mendapat peningkatan menjadi hingga tua tahun garansi internasional dan dua tahun ADP.

Ekosistem aksesoris ASUS turut mendapat manfaat dari garansi penggantian yang ditanggung 100 persen selama satu tahun untuk kendala fungsional, kecuali untuk lini backpack. Peningkatan garansi ini beriringan dengan perluasan jaringan layanan ASUS yang mencakup 141 titik di seluruh Indonesia, dan lebih dari 90 negara.

ASUS juga memperkenalkan konsep Pick Your Vibe melalui pilihan perangkat serta aksesori dengan warna lebih personal. AI ASUS Vivobook 14 dan ASUS Vivobook Go 14 kini tersedia dalam tiga varian warna. Adapun aneka ragam warna itu juga tersedia pada lini aksesoris. ASUS Marshmallow Keyboard (KW100) dan ASUS Marshmallow Mouse (MD100) dengan koneksi nirkabel berdesain ringkas dan tombol silent, tersedia dalam tiga pilihan warna pastel: Lilac Mist Purple, Quiet Blue, dan Sage Green, yang bisa dipadukan dengan warna ASUS Vivobook pilihan penggunanya.

ASUS juga membawa ekosistem AI melalui Zenbook, Vivobook S series, dan ProArt, yang dibekali Neural Processing Unit (NPU) dengan performa hingga 50+ TOPS, bahkan mencapai 80 TOPS pada varian tertinggi. Ini jauh melampaui standar minimum Copilot+ PC yang ditetapkan Microsoft. Sementara itu, ASUS Virtual Assistant Omni hadir sebagai aplikasi AI chatbot eksklusif yang dapat beroperasi sepenuhnya offline, dan menjaga privasi data pengguna, sekaligus memastikan performa tetap responsif.

ASUS turut menghadirkan ASUS Zenni Claw, platform AI Agent yang membawa pengalaman kecerdasan buatan jauh lebih dari sekadar chatbot konvensional. ASUS Zenni Claw mampu memahami tujuan pengguna, menyusun langkah kerja, hingga menyelesaikan tugas multi-tahap secara mandiri lewat ASUS Skills yang siap pakai, mulai dari menyusun draf presentasi, itinerary perjalanan, hingga ringkasan berita harian. Unit yang memenuhi syarat dapat dibeli melalui jaringan penjualan resmi ASUS. (boy/jpnn)