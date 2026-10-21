Asus Resmi Merilis ProArt P14 dan P16 di Indonesia, Bobotnya Ringan, Harganya Wow

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Asus Indonesia resmi meluncurkan dua laptop baru, yaitu ProArt P14 (H7407BA) dan ProArt P16 (H7607BA) untuk pengguna di tanah air pada Selasa (20/10).

Kedua laptop itu didukung superchip NVIDIA RTX Spark.

Selain itu, kedua laptop ini juga dirancang dapat menjalankan model kecerdasan buatan (AI) generasi lokal tanap jaringan internet.

Asus ProArt P14 hadir dengan Unified Memory 64GB, sedangkan ProArt P16 membawa Unified Memory 128GB.

Keduanya ditujukan bagi kreator profesional yang ingin menjalankan model AI generatif langsung di laptop.

Country Manager Asus Indonesia Lenny Lin mengungkapkan ProArt P14 dan P16 bukan sekadar laptop kreator biasanya, melainkan pusat komputasi AI lokal yang membebaskan para kreator dari batasan konektivitas dan kekhawatiran privasi.

"Kami menghadirkan tenaga pemrosesan kelas workstation untuk para kreator profesional dalam format teringan, layar Asus Lumina Pro OLED paling akurat di kelasnya, dan ekosistem yang dirancang murni untuk The Real Pro." ujar Lenny Lin.

Dia menambahkan pihaknya telah melalukan pengujian pada ProArt P14 secara internal dengan menjalankan model AI generatif di ComfyUI Desktop secara lokal, tanpa koneksi internet.