Asyik Bermain di Tepi Sungai Cikapundung, Bocah 9 Tahun Tewas Tenggelam
jpnn.com, KOTA BANDUNG - Seorang bocah laki-laki berusia 9 tahun, meninggal dunia karena tenggelam di sungai di Gang Kurnia, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal pada Sabtu (7/2) pagi.
Korban berhasil dievakuasi, namun nyawanya tidak tertolong.
Obi (30 tahun), warga sekitar, mengatakan kejadian berawal dari empat bocah yang sedang bermain di permukiman di tepi sungai Cikapundung, sekitar pukul 10.30 WIB.
Tiga di antaranya kemudian memutuskan untuk turun ke sungai.
Nahasnya, dua dari tiga bocah yang turun itu tidak menyadari bahwa kedalaman di salah satu titik sungai sekitar lima meter.
Keduanya pun berupaya menyelamatkan diri, sementara teman-temannya berteriak meminta tolong.
"Saya lagi tidur, bangun terus dapat kabar ada yang tenggelam. Saya keluar rumah terus langsung loncat ke sungai," kata Obi ditemui di lokasi kejadian.
Satu bocah berhasil diselamatkan oleh Obi. Sedangkan yang lainnya sudah dalam posisi tenggelam. Bocah yang selamat dievakuasi ke tempat aman untuk diberikan pertolongan pertama.
Kronologis kejadian tenggelamnya bocah 9 tahun di Binong saat sedang mengambil bola di Sungai Cikapundung, Kota Bandung.
