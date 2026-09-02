Asyik, Kota Depok Bakal Punya Underpass dan Flyover

jpnn.com, JAKARTA - Kota Depok bakal memiliki infrastruktur baru yakni flyover di Jalan Margonda Raya, dan underpass di Citayam.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan flyover dan underpass di Kota Depok adalah dampak dari ketaatan warga membayar pajak.

Pembangunan dua infrastruktur tersebut direncanakan akan dibangun pada 2027 mendatang.

"Insyaallah tahun depan kami bangun. Tahun depan dibangun Flyover Margonda plus satu lagi Underpass Citayam," ujar Dedi di Bandung, Senin (31/8).

Pria beken disapa KDM ini mengaku pembangunan dua infrastruktur tersebut berkolaborasi antara Pemerintah Kota Depok dengan Pemprov Jawa Barat.

"Pemkotnya bangun Flyover Margonda, sedangkan Pemerintah Provinsi bangun Underpass Citayam," katanya.

Selain itu, perbaikan jalan pun direncanakan oleh Pemprov Jabar dan Pemkot Depok, salah satunya mulai dari Bundaran Universitas Indonesia hingga Jalan Ir H Juanda.

Jalan tersebut akan di-hotmix dan dilengkapi penerangan jalan umum (PJU).