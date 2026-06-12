Asyik! Mazda CX-30 Kini Punya Opsi Transmisi Manual 6 Percepatan

jpnn.com - Mazda kembali menyegarkan SUV kompak CX-30 dengan menghadirkan sejumlah pembaruan, termasuk opsi baru transmisi manual enam percepatan untuk pasar Eropa.

Penyegaran tersebut membuat CX-30 memiliki karakter yang lebih menarik bagi pengemudi yang masih menyukai sensasi berkendara konvensional.

Secara tampilan, Mazda memberikan sentuhan baru lewat gril berwarna hitam mengilap, emblem Mazda berwarna hitam, serta lencana belakang dengan nuansa senada sehingga tampil lebih sporty.

Model terbaru mengadopsi desain dan spesifikasi yang mirip dengan Mazda CX-30 versi 2026 untuk pasar Amerika Serikat.

Namun, untuk Eropa, Mazda tetap mempertahankan penggunaan mesin mild hybrid naturally aspirated.

CX-30 masih mengandalkan mesin 2,5 liter e-Skyactiv G yang menghasilkan tenaga 138 hp, sementara varian e-Skyactiv X 2,0 liter mampu menyemburkan tenaga hingga 183 hp.

Mayoritas varian menggunakan penggerak roda depan (FWD), sedangkan mesin yang lebih bertenaga juga tersedia dengan sistem penggerak semua roda (AWD) i-Activ.

Selain menghadirkan transmisi manual, Mazda juga memperluas pilihan warna eksterior menjadi sembilan opsi, termasuk Aero Grey dan Zinc Green yang sebelumnya hadir pada MX-5.