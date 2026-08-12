Asyik, Naik LRT Jabodebek Cuma Rp8

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) menghadirkan promo spesial dalam memperingati Hari Ulang Tahun ke-81 RI.

Promo khusus tersebut bisa dinikmati penumpang pada 17 Agustus 2026, di mana tarif LRT Jabodebek hanya Rp8.

Executive Vice President of LRT Jabodebek, Suryawan Putra Hia mengatakan tarif khusus tersebut dihadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat menikmati layanan LRT Jabodebek dengan tarif yang terjangkau dalam momentum HUT ke-81 RI.

“Melalui tarif Rp8 pada 17 Agustus 2026, kami ingin mengajak masyarakat memanfaatkan transportasi publik sekaligus menjadikan perjalanan dengan LRT Jabodebek sebagai bagian dari momentum perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Suryawan.

Selain menghadirkan tarif khusus, suasana peringatan HUT ke-81 RI juga akan hadir di sejumlah stasiun dan kereta LRT Jabodebek melalui dekorasi bernuansa merah putih.

Kehadiran ornamen tersebut menjadi bagian dari upaya LRT Jabodebek menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan bagi masyarakat selama menggunakan layanan.

“Momentum kemerdekaan merupakan kesempatan untuk memperkuat semangat kebersamaan. Melalui layanan transportasi publik, kami ingin turut menghadirkan pengalaman perjalanan yang tidak hanya aman dan nyaman, tetapi juga dapat menjadi bagian dari perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia,” seru Suryawan.(chi/jpnn)