Asyik Nih, Menteri & Wamen Bakal Punya Mobil Dinas Baru

jpnn.com, JAKARTA - Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih bakal menerima mobil dinas baru berupa Maung Garuda.

Chief Technology Officer (CTO) Badan Pengelola Investasi Danantara Sigit Puji Santosa mengatakan kendaraan nasional buatan PT Pindad tersebut merupakan bagian dari proyek pengadaan mobil dinas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Sigit mengaku pembagian mobil dinas Maung Garuda ini tidak hanya diperuntukkan bagi jajaran menteri dan wakil menteri, tetapi juga berpotensi menyasar jajaran pejabat negara lainnya.

"Spesifikasinya beda dong (dengan presiden), cukup banyak. Tapi nanti mungkin tunggu 20 Oktober ya, nanti akan ada kejutan," ujar Sigit di Jakarta, Rabu (7/10).

Saat disinggung mengenai kepastian jajaran penerima kendaraan dinas tersebut, Sigit menegaskan seluruh menteri dan wakil menteri dipastikan akan mendapatkannya.

“Bahkan lebih dari itu nanti," ucapnya.

Adapun sejumlah menteri koordinator Kabinet Merah Putih dan beberapa pimpinan lembaga per 5 Oktober 2026 mulai menggunakan mobil buatan PT Pindad, Maung Garuda, sebagai kendaraan dinas.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sudah mulai menggunakan mobil dinas Maung Garuda, mengatakan belum semua anggota Kabinet Merah Putih mendapatkan fasilitas kendaraan dinas buatan PT Pindad tersebut.