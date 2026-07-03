Asyik! Reddit Kini Bisa Diakses di Indonesia Tanpa Perlu VPN

jpnn.com, JAKARTA - Setelah lebih dari satu dekade diblokir, platform forum daring Reddit kini kembali dapat diakses secara langsung pengguna di Indonesia tanpa bantuan Virtual Private Network (VPN).

Pantauan terbaru menunjukkan berbagai fitur Reddit, mulai dari beranda, kolom komentar, hingga profil pengguna, sudah bisa dibuka secara normal.

Sebelumnya, sejak 2015 pemerintah memblokir akses ke Reddit karena platform tersebut dinilai memuat konten tidak sesuai dengan ketentuan penyaringan internet di Indonesia.

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Akibatnya, selama bertahun-tahun pengguna harus mengandalkan VPN atau layanan DNS alternatif untuk mengakses situs tersebut.

Kembalinya akses Reddit disambut antusias oleh banyak pengguna.

Platform yang kerap dijuluki sebagai "halaman depan internet" itu memang dikenal sebagai ruang diskusi berbagai topik, mulai dari teknologi, gim, musik, hiburan, hingga hobi dan isu-isu terkini.

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Reddit memiliki ribuan komunitas atau subreddit yang masing-masing memiliki aturan sendiri sesuai tema pembahasan.

Seluruh konten di dalamnya dibuat oleh pengguna, atau yang dikenal sebagai redditor, dalam bentuk tulisan, foto, video, maupun tautan.