menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Teknologi » Smart Techno » Asyik! Sebentar Lagi Kirim Pesan di WhatsApp Bisa Dijadwal

Asyik! Sebentar Lagi Kirim Pesan di WhatsApp Bisa Dijadwal

Asyik! Sebentar Lagi Kirim Pesan di WhatsApp Bisa Dijadwal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pengguna WhatsApp. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kabar baik datang dari WhatsApp. Fitur yang selama ini ditunggu-ditunggu kemungkinan segera hadir, yaitu penjadwalan kirim pesan.

Kabar baik soal fitur tersebut mencuat setelah dibocorkan oleh situs pemantau pembaruan aplikasi, WABetaInfo, yang menemukan jejaknya di WhatsApp beta untuk iOS versi 26.7.10.72.

Meski masih dalam tahap pengembangan dan belum bisa dicoba pengguna beta, gambaran awalnya sudah cukup jelas—dan menjanjikan.

Baca Juga:

Fitur yang diduga bernama Scheduled Messages ini memungkinkan pengguna menulis pesan seperti biasa, lalu menentukan tanggal serta jam pengiriman.

Setelah dijadwalkan, pesan tidak langsung terkirim, melainkan disimpan di bagian khusus yang bisa diakses dari info percakapan.

Dari sana, pengguna dapat melihat daftar pesan terjadwal, mengedit, atau bahkan menghapusnya sebelum waktu kirim tiba.

Baca Juga:

Menariknya, jika pesan dibatalkan sebelum jadwal, penerima tidak akan mendapatkan notifikasi apa pun.

Artinya, seluruh proses tetap berada di sisi pengirim tanpa meninggalkan jejak.

Kabar baik datang dari WhatsApp. Fitur yang selama ini ditunggu-ditunggu kemungkinan segera hadir, yaitu penjadwalan kirim pesan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI