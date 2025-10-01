Asyik, Tarif Transportasi Umum di Jakarta Hanya Rp 80, Catat Tanggalnya

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali memberlakukan tarif khusus Rp 80 untuk semua moda transportasi umum mulai dari MRT, LRT, TransJakarta, hingga Mikrotrans.

Tarif murah itu diberikan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada Minggu, 5 Oktober 2025.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk apresiasi kepada TNI dalam menegakkan kedaulatan negara.

“Kami pada hari tersebut semua transportasi yang dikelola oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu Transjakarta, MRT Jakarta, LRT Jakarta, semuanya dikenakan tarif Rp 80,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Dia menegaskan hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin pada 5 Oktober mendatang tetap berlangsung seperti biasa.

Politikus PDI Perjuangan itu mengungkapkan pelaksanaan CFD tersebut telah dikoordinasikan bersama dengan Pangdam Jaya sesuai arahan dari Mabes TNI.

“Mudah-mudahkan kebijakan ini memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi penghormatan bagi TNI,” ujar Pramono.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama TNI I Nyoman Suadnyana mengatakan 156 pesawat andalan TNI AU akan terlibat dalam acara perayaan HUT ke-80 TNI di Monas, Jakarta Pusat.