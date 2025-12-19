Atalia Gugat Cerai Ridwan Kamil, Lisa Mariana Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana menyampaikan sebuah pesan untuk Atalia Praratya yang tengah dalam proses perceraian dari Ridwan Kamil.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia memohon maaf karena pernah melukai perasaan Atalia Praratya beberapa bulan lalu.

"Ibu semoga sehat selalu ya ibu, peluk jauh dari Lisa. Ibu, Lisa minta maaf yang sedalam-dalamnya jika pernah melukai hati ibu ya. Ibu bahagia selalu ibu," ungkap Lisa Mariana, Kamis (18/12).

Adapun Lisa Mariana sempat membuat pengakuan mengejutkan dengan mengklaim pernah menjalin hubungan gelap hingga memiliki anak dari Ridwan Kamil.

Meski demikian, pihak Atalia Praratya menggugat cerai suaminya, Ridwan Kamil ternyata bukan gara-gara Lisa Mariana.

Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, menyatakan bahwa gugatan cerai yang diajukan kliennya terhadap Ridwan Kamil tidak berkaitan dengan Lisa Mariana.

“Kalau terkait LM sih tidak ya, tidak ada. Cuma intinya bahwasannya terkait kenapa dan bagaimana itu kan materi gugatan,“ kata Debi di Pengadilan Agama Bandung dilansir Antara, Rabu (17/12).

Debi menambahkan, pernyataan sebelumnya yang sempat dikaitkan dengan isu Lisa Mariana telah disalahartikan.