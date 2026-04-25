Atalia Praratya Desak Pemerintah Jemput Bola Jaring Anak Jalanan Masuk Sekolah Rakyat

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, meminta pemerintah untuk melakukan langkah proaktif atau jemput bola dalam menjaring anak jalanan sebagai calon peserta didik di Sekolah Rakyat.

Ia menegaskan bahwa program ini tidak boleh hanya bersifat parsial, melainkan harus dilakukan secara berkesinambungan.

Atalia menilai, mendatangi langsung titik-titik keberadaan anak jalanan merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan setiap warga negara. Namun, ia mengingatkan agar fokus pemerintah tidak hanya berhenti pada tahap administratif.

"Langkah jemput bola ke titik-titik anak jalanan adalah bentuk kehadiran negara yang nyata. Tetapi, yang lebih penting adalah memastikan bahwa proses ini tidak berhenti pada pendataan dan rekrutmen awal, melainkan berlanjut pada pendampingan yang berkelanjutan," ujar Atalia dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (26/10).

Atalia mengapresiasi upaya Kementerian Sosial dalam menjaring calon peserta didik Sekolah Rakyat dari wilayah jalanan dan pasar di Pejompongan, Jakarta, Pusat.

Menurut dia, upaya tersebut sebagai langkah progresif dalam memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan.

Berdasarkan data yang disampaikan, terdapat 77 anak yang teridentifikasi sebagai calon peserta didik tahun ajaran 2026/2027, dengan 29 di antaranya merupakan anak jalanan yang tidak bersekolah dan bekerja di sektor informal.

Dia menilai, pendekatan proaktif melalui penjangkauan langsung ke lapangan merupakan terobosan penting yang melengkapi mekanisme berbasis data seperti Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).