Atalia Praratya: Hanya Kita yang Tahu Apa Sebenarnya Terjadi

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Atalia Praratya menyampaikan curahan hati setelah bercerai dari Ridwan Kamil.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia membahas tentang padangan orang lain terhadap diri sendiri.

Atalia Praratya merasa hanya dirinya sendiri yang tahu kejadian sebenarnya, bukan penilaian orang lain.

"Setiap orang punya pandangan tentang kita, tetapi hanya kita yang tahu apa yang sebenarnya terjadi," ungkap Atalia Praratya, baru-baru ini.

Anggota DPR itu kemudian menyampaikan pesan untuk netizen di media sosial.

Atalia Praratya berharap bisa selalu berusaha tetap dingin dengan penilaian orang lain.

"Stay cool and loves, gengs," tutup Atalia Praratya.

Diketahui, mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil akhirnya bercerai dari Atalia Praratya.