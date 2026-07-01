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Atalia Praratya Kecam Keras Lagu Ciptaan Bupati Purwakarta

Atalia Praratya Kecam Keras Lagu Ciptaan Bupati Purwakarta
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Anggota DPR Atalia Praratya. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Anggota DPR RI Komisi VIII, Atalia Praratya mengecam Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein yang akrab disapa Om Zein yang membuat lagu bernada merendahkan perempuan.

Dia bertambah geram karena lagu yang merendahkan perempuan itu dibuat kepala daerah di Jawa Barat.

Dalam unggahan di akun Instagram @ataliapr, Atalia Praratya mengunggah lagu ciptaan Om Zein berjudul 'Lalaki Langit, Lalanang Bejat' yang diunggah pada 19 Januari 2026.

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Matan istri Ridwan Kamil itu menilai lagu tersebut bukanlah karya, akan tetapi mencerminkan pola pikir yang merusak.

Atalia Praratya pun mempertanyakan lagu tersebut apakah karya atau bukan karena sangat merendahkan perempuan. Dia pun menjelaskan lirik lagu tersebut dan artinya. Dalam lagu tersebut menceritakan bahwa lahir sebagai lelaki lebih baik dibandingkan perempuan.

Dalam lagu itu, perempuan direndahkan dengan perbandingannya yaitu keguguran, pakaian dalam, datang bulan. Serta kebiasaan perempuan merias diri yang dampaknya sulit melihat dengan jelas.

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"Jujur saya tidak habis pikir, sepositif apapun saya memaknai lagu ini. Saya tidak menemukan sedikit pun ruang untuk menganggap lirik ini sebagai bentuk penghormatan kepada perempuan," ungkap Atalia Praratya, Rabu (1/7/2026).

Menurutnya, dari banyak pilihan kata dalam bahasa Sunda dan pesan yang mengangkat nilai kehidupan, kenapa narasi yang merendahkan perempuan yang dipilih.

Atalia Praratya mengecam Bupati Purwakarta Om Zein atas lagu 'Lalaki Langit, Lalanang Bejat' yang dinilai merendahkan dan menghina perempuan.

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