menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Atalia & Ridwan Kamil tak Hadiri Sidang Perdana Gugatan Cerai, Begini Penjelasan Kuasa Hukum

Atalia & Ridwan Kamil tak Hadiri Sidang Perdana Gugatan Cerai, Begini Penjelasan Kuasa Hukum

Atalia & Ridwan Kamil tak Hadiri Sidang Perdana Gugatan Cerai, Begini Penjelasan Kuasa Hukum
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sebuah layar menunjukkan nama Anggota DPR RI Atalia Praratya dan suaminya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terdaftar dalam agenda sidang perceraian di Pengadilan Agama, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (17/12/2025). (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com - KOTA BANDUNG - Sidang perdana gugatan cerai anggota DPR RI Atalia Praratya dan suaminya mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil digelar di Pengadilan Agama Kota Bandung, Jabar, Rabu (17/12).

Namun demikian, Atalia dan Ridwan Kamil, tidak menghadiri sidang perdana gugatan cerai tersebut.

Berdasarkan pantauan ANTARA di lokasi, keduanya diwakili oleh kuasa hukum masing-masing dalam sidang dengan agenda mediasi.

Baca Juga:

Kuasa hukum Atalia Praratya, Debi Agusfriansa, mengatakan kliennya berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas kedinasan.

Dia menyebut gugatan cerai tersebut diajukan melalui sistem e-court dan agenda persidangan perdana adalah mediasi.

“Agenda hari ini sepertinya mediasi,” kata Debi.

Baca Juga:

Menurut dia, Atalia berharap proses hukum dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil terbaik bagi kedua belah pihak.

“Intinya saling mendoakan saja, semoga ada yang terbaik untuk Ibu dan Bapak,” ujarnya.

Atalia dan Ridwan Kamil, tidak menghadiri sidang perdana gugatan cerai tersebut. Begini penjelasan kuasa hukum

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI