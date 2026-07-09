Atap Bocor! Kualitas SUV Listrik BYD Dikeluhkan Ratusan Konsumen

jpnn.com - Popularitas SUV listrik BYD Fang Cheng Bao (FCB) Ti7 di China tengah dibayangi gelombang keluhan dari para pemiliknya.

Mobil yang laris di pasar domestik itu dilaporkan mengalami sejumlah masalah.

Mulai dari atap kaca panoramik yang longgar, suara angin berisik saat melaju, hingga rembesan air ke area port pengisian daya.

Sedikitnya 300 pengguna Ti7 telah menyampaikan pengaduan melalui platform konsumen otomotif China, 12365auto, sejak model tersebut dipasarkan pada September 2025.

Laporan itu pertama kali diungkap CarNewsChina.

Dari ratusan aduan tersebut, 31 di antaranya secara khusus menyoroti kaca panoramik yang terlepas atau tidak terpasang sempurna.

Sejumlah pemilik mengaku gangguan muncul hanya beberapa hari setelah kendaraan diterima.

Panel kaca disebut mulai longgar dan untuk sementara hanya bisa ditekan kembali secara manual, agar posisinya kembali rapat.