jpnn.com - Sebanyak 12 siswa di SD 3 Ungasan, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, mengalami luka-luka akibat robohnya atap dan plafon sekolah itu pada Senin (23/11/2026).

Kapolsek Kuta Selatan Kompol Muhammad Said Husen mengatakan berdasarkan pemeriksaan awal Unit Identifikasi Polresta Denpasar, ditemukan adanya korosi atau karat pada rangka atap bangunan.

Walakin, penyebab pasti robohnya konstruksi tersebut masih menunggu pemeriksaan lebih lanjut, termasuk pemeriksaan laboratorium forensik maupun keterangan ahli.

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"Kami dari kepolisian turut prihatin atas musibah yang menimpa siswa SD 3 Ungasan. Kami berharap seluruh siswa yang mengalami luka-luka segera pulih dan dapat kembali mengikuti kegiatan belajar mengajar seperti biasa," kata Kompol Muhammad Said Husen.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 07.30 WITA di gedung timur SD 3 Ungasan, Jalan Bali Cliff, Banjar Kelod, Desa Ungasan.

Saat itu, para siswa telah berdatangan ke sekolah untuk mengikuti kegiatan persembahyangan Puja Trisandya. Namun, karena hujan turun, para siswa diarahkan masuk ke ruang kelas masing-masing.

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Ketika para siswa hendak memulai kegiatan persembahyangan, tiba-tiba terdengar suara gemuruh keras dari arah gedung timur. Seketika, para siswa yang berada di dalam ruangan berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri.

Para guru pun langsung bergegas menuju lokasi guna membantu mengevakuasi siswa yang berada di dalam bangunan.