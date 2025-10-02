Atap Sekolah Dasar Negeri 17 Palembang Roboh, Proses KBM Terganggu
jpnn.com, PALEMBANG - Atap sekolah dasar negeri (SDN) 17 Palembang yang berlokasi di Jalan Enim, Demang Lebar Daun, Kecamatan Ilir Barat I Palembang roboh.
Menanggapi permasalahan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang M Affan Prapanca yang baru sepekan menjabat posisinya tersebut langsung meninjau sekolah-sekolah yang kondisi bangunannya memperihatinkan.
"Kedatangan saya hari ini bertujuan untuk meninjau keadaan bangunan sekolah yang atapnya telah roboh. Dan secara bertahap dan konsisten pembaharuan gedung atau bangunan sekolah-sekolah di Kota Palembang akan dilaksanakan," ungkap Affan, Selasa (2/102).
Menurut Affan, pembangunan gedung-gedung sekolah yang memprihatinkan sebagai bentuk dukungan Dinas Pendidikan dalam menyukseskan program-program Pemerintah Kota Palembang khususnya di bidang pendidikan.
"Sesuai dengan visi-misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang akan memperbaiki infrastruktur bangunan sekolah," kata Affan.
Selain meninjau bangunan di SDN 17 Palembang, Affan juga memberikan pembinaan serta mengenalkan dirinya kepada segenap jajaran guru dan tenaga kependidikan di SDN 17 Palembang tersebut.
"Saya berharap agar guru dan tenaga kependidikan di sana terus mengembangkan diri serta menambah wawasan para peserta didiknya," tutup Affan. (mcr35/jpnn)
Kondisi bangunan sekolah dasar negeri (SDN) 17 Palembang memprihatinkan, atapnya sudah roboh.
