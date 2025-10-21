Atari Menghidupkan Kembali Konsol Gim Legendaris Intellivision, Harga Rp 2 Jutaan

jpnn.com - Dulu mereka bersaing ketat di era keemasan gim 1980-an. Atari dan Intellivision, kini justru bersatu dalam satu perangkat yang menggoda rasa nostalgia: Intellivision Spirit.

Konsol gim anyar itu resmi diperkenalkan Atari sebagai versi modern dari perangkat legendaris Intellivision—yang pertama kali meluncur 45 tahun lalu.

Intellivision Spirit tampil seperti mesin waktu digital. Desainnya masih mempertahankan gaya khas era 80-an: garis tegas, warna klasik, dan nuansa retro yang kuat.

Namun, di balik tampilan jadul itu Spirit menyimpan jantung teknologi masa kini.

Atari membekalinya dengan kontroler nirkabel, port HDMI untuk sambungan ke TV modern, serta sistem yang lebih stabil.

Artinya, nostalgia tetap bisa dinikmati tanpa harus berurusan dengan kabel kusut dan konektor kuno.

Layaknya NES Classic atau Atari 2600+, konsol juga membawa 45 gim bawaan yang siap dimainkan.

Genrenya beragam dari strategi hingga olahraga, lengkap dengan judul ikonik seperti Boulder Dash dan Space Armada—versi alternatif dari Space Invaders.