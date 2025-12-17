Atas Arahan Menteri P2MI Mukhtarudin, Operasi Terpadu Pemulangan PMI dari Oman Berhasil

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Republik Indonesia kembali menunjukkan ketegasan dan keberpihakannya kepada Pekerja Migran Indonesia.

Setelah melalui koordinasi intensif lintas negara, satu Pekerja Migran Indonesia asal Kabupaten Indramayu, Jawa Barat berhasil dipulangkan dari Muscat, Oman, dan tiba dengan selamat di Bandara Soekarno Hatta pada Sabtu, 21 Februari 2026 pukul 14.50 WIB.

Pekerja Migran Indonesia atas nama Karwati bt Dasta Ali dipulangkan melalui rute Muscat–Doha–Jakarta menggunakan Qatar Airways QR 1125 dan QR 6381 yang dioperasikan bersama Garuda Indonesia GA 901.

Jadwal dan rincian pemulangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Brafaks KBRI Muscat Nomor B-00042/Muscat/260219.

Dalam proses awal, sempat terjadi ketidaksesuaian data manifest akibat perubahan jadwal dan ketidakhadiran pada jadwal sebelumnya.

Namun melalui arahan langsung Menteri P2MI Mukhtarudin, koordinasi segera diperkuat antara Direktorat Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan KP2MI, KBRI Muscat, KBRI Doha serta pihak maskapai dan agensi di Oman hingga diperoleh kepastian jadwal terbaru.

Sesuai instruksi Menteri, Dirjen Pemberdayaan, BP3MI Banten dan Tim Wascendak ditugaskan melakukan penjemputan, pendalaman kasus serta memastikan proses pemulangan berlangsung aman dan bermartabat.

Menteri P2MI Mukhtarudin menyampaikan pernyataan tegas bahwa setiap indikasi pemberangkatan tidak prosedural harus kita telusuri.