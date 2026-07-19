Atas Arahan Panglima Tertinggi, Pasukan AS Luncurkan Serangan Baru ke Iran

jpnn.com - WASHINGTON - Amerika Serikat melancarkan serangan baru ke Iran.

Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan dimulainya serangkaian serangan baru Amerika Serikat terhadap Iran.

Serangan baru itu merupakan arahan dari Panglima Tertinggi.

"Hari ini pukul 6 sore ET [Minggu waktu setempat], pasukan AS mulai melancarkan serangan udara baru terhadap Iran atas arahan Panglima Tertinggi," kata komando tersebut di X.

CENTCOM menyatakan bahwa serangan-serangan itu dirancang untuk makin melemahkan kemampuan Iran dalam mengancam pelayaran komersial di Selat Hormuz dan dengan cepat menghukum pasukan Garda Revolusi Islam yang melancarkan serangan terhadap anggota militer Amerika di Yordania malam tadi.

Iran dan AS menandatangani memorandum pada malam 18 Juni, dengan bertujuan untuk mengakhiri konflik yang dimulai pada 28 Februari.

Namun, militer AS telah melakukan beberapa serangan terhadap Iran sejak 8 Juli.

CENTCOM mengeklaim serangan itu sebagai balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz.

Militer Iran membalasnya dengan menyerang pangkalan-pangkalan AS di beberapa negara Timur Tengah.

Teheran juga menuding Washington melanggar perjanjian gencatan senjata.

Pada 9 Juli, Presiden AS Donald Trump menyatakan gencatan senjata tersebut tidak lagi berlaku. (antara/jpnn)