Atasan Pelaku Pemukul Faisal Minta Jalur Damai? Zaskia Mecca Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Zaskia Adya Mecca membagikan kabar terbaru mengenai kasus dugaan pemukulan terhadap karyawannya, Faisal.

Dia menuturkan, dua atasan pelaku yang merupakan oknum anggota TNI telah menghubunginya.

"Sudah dua atasan tersangka N, (seorang TNI yang melakukan pemukulan kepada Faisal bersama Kala) menghubungi kami sebagai bentuk minta maaf," ujar Zaskia Adya Mecca melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (28/9).

Tak hanya menyampaikan permintaan maaf, dua atasan pelaku itu juga akan mengawal proses hukum yang tengah berjalan.

"Ingin bersilaturahmi juga memastikan proses hukum akan dikawal dan berjalan sebagaimana mestinya," ucap istri Hanung Bramantyo itu.

Perempuan 38 tahun itu mengatakan, saat menghubunginya, atasan pelaku tak ada permintaan untuk berdamai terkait kasus dugaan penganiayaan tersebut.

Sebaliknya, dia menyebut bahwa dua atasan pelaku yang menghubunginya justru menjanjikan akan memberikan hukuman sesuai dengan yang berlaku.

"Alhamdulillah tidak ada permintaan sekedar damai dan stop di situ saja, tetapi mereka berjanji akan memberikan hukuman juga sanksi sesuai undang-undang," kata Zaskia Adya Mecca.