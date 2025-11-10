menu
Atasi Alergi dengan Mengonsumsi 3 Makanan Ini
Bawang Bombai. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - ALERGI merupakan salah satu masalah kesehatan yang bisa menyerang siapa saja.

Ada beberapa jenis alergi, seperti alergi makanan, alergi debu, dan lainnya.

Sebaiknya Anda bisa berjaga-jaga dengan mengonsumsi beberapa obat dari bahan alami.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Yogurt

Yogurt merupakan makanan yang mengandung antihistamin alami berkat kandungan probiotiknya yang tinggi.

Probiotik yang kaya akan bakteri baik bisa membantu meredakan respons sistem imun terhadap alergen.

2. Kuaci

Makanan ini mengandung vitamin E yang bisa berfungsi meredakan peradangan yang disebabkan oleh alergen.

Antioksidan dalam obat alergi alami ini juga mampu mencegah kerusakan sel.

Ada beberapa jenis makanan yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengobati alergi dan salah satunya ialah kuaci.

