Atasi Alergi Makanan dengan Mengonsumsi 3 Obat Ini

jpnn.com, JAKARTA - ALERGI merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Obat bisa bekerja untuk meredakan gejala alergi dengan cepat dan efektif.

Berikut adalah obat-obatan yang biasanya disarankan untuk mengobati reaksi alergi makanan, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Antihistamin

Jika Anda memiliki alergi makanan, antihistamin adalah salah satu obat yang wajib kamu bawa ke mana-mana.

Obat antihistamin berfungsi menghentikan produksi histamin yang memicu gejala alergi.

Beberapa contoh obat antihistamin adalah diphenhydramine, cetirizine, loratadine, dan fexofenadine.

Obat ini bisa dibeli secara bebas di apotek, meski dalam kasus tertentu mungkin ada yang membutuhkan resep dokter.

2. Kortikosteroid

Kortikosteroid atau steroid adalah obat yang sering diresepkan dokter bersamaan dengan obat antihistamin untuk mengatasi alergi makanan