Atasi Banjir, Pemkot Palembang Dorong Pembangunan Cross Drain di 7 Lokasi

jpnn.com - Rencana pembenahan tujuh titik rawan genangan di Kota Palembang masih terkendala anggaran dan kewenangan. Pembangunan cross drain atau drainase silang yang diharapkan mampu memperlancar aliran air belum dapat direalisasikan tahun ini dan dijadwalkan menunggu hingga tahun 2027.

Pemerintah Kota Palembang telah meninjau tujuh lokasi yang kerap menjadi perhatian saat hujan turun. Peninjauan pada Selasa (27/10/2026) itu dilakukan untuk mengevaluasi kebutuhan yang infrastruktur guna mengurangi potensi genangan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Palembang Isnaini Madani menerangkan penanganan sejumlah titik tersebut membutuhkan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan terhadap ruas jalan terkait.

Pasalnya, sebagian besar lokasi berada di jalan nasional yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN).

"Rata-rata memang banyak wilayah jalan nasional dan itu wewenang Balai Besar Jalan," terang Isnaini.

Menurut dia, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala belum terlaksananya pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Padahal, Pemkot Palembang berharap penanganan tersebut dapat dilakukan pada 2026, terutama untuk mengantisipasi meningkatnya genangan saat musim hujan.

Namun, berdasarkan hasil koordinasi pelaksanaan pembangunan harus menunggu hingga tahun depan.

"Kami inginnya memang di tahun ini, tetapi mereka tidak sanggup. Jadi, mereka menyanggupinya di tahun depan," ujar Isnaini.