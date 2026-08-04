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Atasi Batu Ginjal dengan 4 Bahan Alami Ini

Atasi Batu Ginjal dengan 4 Bahan Alami Ini
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Ilustrasi air jahe. Foto: Hellosehat

jpnn.com, JAKARTA - BATU ginjal merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus segera diatasi.

Namun perlu diingat, bahwa beberapa penyakit ginjal bisa disembuhkan, tetapi ada pula yang tidak bisa sembuh total.

Anjuran pengobatan penyakit ginjal secara alami bisa dilakukan untuk meringankan gejala.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Air lemon

Air lemon memiliki kandungan sitrat, yang bisa membantu membersihkan ginjal, serta mencegah pertumbuhan batu ginjal dan masih banyak lagi.

2. Jus semangka

Buah yang menyegarkan seperti semangka bisa diolah menjadi jus,

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Hal itu dikarenakan bisa melancarkan aliean darah, mencegah darah tinggi, menjaga sistem imun dan menghidrasi tubuh.

3. Air kunyit

Kunyit yang merupakan tumbuhan herbal bisa membersihkan ginjal Anda.

Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengatasi batu ginjal dan salah satunya ialah tentu saja air lemon.

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