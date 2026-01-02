Atasi Bau Mulut Setelah Makan Bawang dengan Mengonsumsi 6 Bahan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - BAWANG merupakan salah satu bahan masakan utama berbagai hidangan gurih.
Saat makan bawang, terutama bawang merah, bawang bombai, maupun bawang putih mentah bisa menimbulkan bau mulut.
Menggosok gigi atau berkumur dengan cairan mulut tak akan mengusir aroma bawang dari napas.
Pasalnya, bawang menghasilkan sulfoksida sistein yang memberikan rasa dan bau yang berbeda.
Senyawa sulfat tersebut sangat mirip dengan senyawa yang diproduksi oleh bakteri anaerob yang menyebabkan bau mulut.
Berikut ini beberapa bahan alami untuk menghilangkan bau mulut setelah mengonsumsi bawang, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Susu
Menurut penelitian di Ohio State University pada tahun 2010 menyebutkan, bahwa minuman yang mengandung kadar lemak yang tinggi, seperti susu, bisa membantu mengurangi bau bawang putih dan juga menutupi bau bawang putih selama makan.
Mengonsumsi susu biasa dan susu rendah lemah bisa mengurangi sulfur dalam bawang putih yang merupakan penyebab bau mulut yang kuat.
Ada beberapa jenis bahan alami yang bisa membantu mengatasi bau mulut setelah mengonsumsi bawang dan salah satunya ialah teh hijau.
