Atasi Bronkitis dengan 5 Pengobatan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu penyakit pernapasan yang cukup berbahaya ialah bronkitis.
Bronkitis bisa bersifat akut atau kronis. Bronkitis akut bisa diobati di rumah menggunakan obat alami dan gejalanya bisa hilang dalam beberapa minggu.
Namun, jika gejalanya masih berlanjut atau memiliki bronkitis kronis, segera dapatkan bantuan medis.
Berikut ini beberapa pengobatan alami untuk mengatasi bronkitis, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Bawang putih
Bawang putih merupakan salah satu pengobatan alami yang mengandung senyawa yang disebut allicin yang memiliki sifat antiinflamasi, antibiotik, antibakteri, dan antivirus.
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Pharmacognosy Review menunjukkan bahwa bawang putih efektif dalam mengobati bronkitis.
Konsumsi satu siung bawang putih segar atau bisa juga menambahkan bawang putih dalam makanan.
2. Kumur dengan air garam
Kumur-kumur dengan air garam bisa meredakan radang tenggorokan dan membantu pemecahan lendir yang melapisi dan mengiritasi tenggorokan.
Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi bronkitis dan salah satunya ialah tentu saja dengan menghirup uap air.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Atasi Gusi Berdarah dengan Menggunakan 5 Pengobatan Alami Ini
- 5 Pengobatan Alami untuk Atasi Ginjal yang Tidak Sehat
- Redakan Sembelit dengan 4 Pengobatan Alami Ini
- 4 Manfaat Air Garam, Ampuh Obati Sinus
- 10 Pengobatan Alami untuk Atasi Bau Mulut dengan Cepat
- Jaga Kesehatan Paru-paru dengan Mengonsumsi 3 Pengobatan Alami Ini