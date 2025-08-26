Atasi Cantengan dengan Menggunakan 3 Pengobatan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah terserang cantengan? Cantengan merupakan salah satu kondisi kesehatan yang menyakitkan.

Biasanya, untuk mengatasi cantengan, Anda perlu penanganan medis.

Padahal ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan untuk mengobati cantengan.

Cantengan sendiri adalah kondisi ketika kuku tumbuh ke dalam kulit.

Hal itu menimbulkan sakit luar biasa. Berikut ini beberapa pengobatan alami untuk mengatasi cantengan yang bisa dilakukan di rumah, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Rendam Kaki dengan Air Hangat

Merendam kaki dengan air hangat merupakan salah satu pengobatan alami yang sangat ampuh mengobati cantengan.

Baca Juga: Redakan Sakit Kepala dengan 3 Pengobatan Alami Ajaib Ini

Sebab, area jari-jari kaki akan bebas dari infeksi. Kamu bisa melakukannya setiap hari.

Agar pengobatan lebih manjur, kamu bisa menambahkan garam Epsom ke dalam air hangat. Durasi merendam kaki sekitar 15 menit.