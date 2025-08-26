Atasi Cantengan dengan Menggunakan 3 Pengobatan Alami Ini
jpnn.com, JAKARTA - APAKAH Anda pernah terserang cantengan? Cantengan merupakan salah satu kondisi kesehatan yang menyakitkan.
Biasanya, untuk mengatasi cantengan, Anda perlu penanganan medis.
Padahal ada beberapa cara mudah yang bisa dilakukan untuk mengobati cantengan.
Cantengan sendiri adalah kondisi ketika kuku tumbuh ke dalam kulit.
Hal itu menimbulkan sakit luar biasa. Berikut ini beberapa pengobatan alami untuk mengatasi cantengan yang bisa dilakukan di rumah, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Rendam Kaki dengan Air Hangat
Merendam kaki dengan air hangat merupakan salah satu pengobatan alami yang sangat ampuh mengobati cantengan.
Sebab, area jari-jari kaki akan bebas dari infeksi. Kamu bisa melakukannya setiap hari.
Agar pengobatan lebih manjur, kamu bisa menambahkan garam Epsom ke dalam air hangat. Durasi merendam kaki sekitar 15 menit.
Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengatasi cantengan dan salah satunya rendam kaki dengan air hangat.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Pengobatan Alami yang Ampuh Redakan Diare pada Anak
- 3 Khasiat Rutin Minum Air Hangat, Baik untuk Kesehatan Pencernaan
- 3 Pengobatan Alami untuk Atasi Batuk dengan Cepat
- 5 Manfaat Minum Air Hangat Sebelum Tidur, Wanita Pasti Suka
- 6 Pengobatan Alami untuk Penderita Intoleransi Fruktosa
- 3 Khasiat Minum Air Hangat Sebelum Tidur, Bikin Berat Badan Ambyar