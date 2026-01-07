Atasi Demam dengan Menggunakan 3 Cara Alami Ini

menu
Ilustrasi demam. Foto: Laman MSN

jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu bisa membuat Anda rentan terserang penyakit.

Salah satunya ialah demam. Anda sebenarnya tidak perlu untuk minum obat penurun panas jika demamnya termasuk ringan.

Sebagai gantinya, Anda bisa memanfaatkan beberapa cara alami untuk menurunkan panas tubuh akibat demam.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Mandi air hangat

Cara alami pertama untuk meredakan demam ialah dengan mandi air hangat.

Suhu tubuh yang tinggi kadang membuat kamu merasa kegerahan dan tidak nyaman, tetapi jangan tergoda untuk mengguyur tubuh dengan air dingin.

Mirip seperti kompres dingin, taktik yang satu ini akan dengan seketika menyempitkan pembuluh darah sehingga memperlambat aliran darah yang menuju ke lokasi peradangan.

2. Perbanyak minum cairan

Obat demam alami yang paling ampuh yaitu konsumsi cairan.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu mengatasi demam dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja dengan minum cairan.

