Atasi Dualisme OKP, Menpora Erick Thohir Terbitkan Aturan Baru Menjelang Hari Sumpah Pemuda
jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menerbitkan Peraturan Menpora (Permenpora) terbaru untuk mengatasi persoalan dualisme kepengurusan yang kerap melanda Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) di Indonesia.
"Dalam Permenpora (yang disiapkan), kami juga sudah mendorong perihal dualisme-dualisme itu, harus pelan-pelan hilang," kata Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Dia menyampaikan dualisme organisasi kepemudaan berkaitan dengan upaya pembenahan pembangunan bidang kepemudaan Tanah Air dan menyambut momentum Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober.
Menpora menjelaskan dualisme kepengurusan OKP merupakan bagian dari isu yang berpengaruh pada pembangunan bidang kepemudaan tidak menjadi satu kesatuan.
Oleh sebab itu, kata dia, pihaknya ingin menata kembali OKP dengan membuat aturan terbaru yang mengatur keberadaan organisasi termasuk dalam mengatasi persoalan dualisme kepengurusan.
"Jadi, OKP yang ada dualisme atau lebih dari dua versi kepengurusan, silahkan bersepakat melakukan kongres, dan dukungan kami mengacu ke hasil kongres," katanya.
Menpora menjelaskan OKP yang sudah melakukan kongres, bisa melaporkan hasilnya kepada Kemenpora.
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan verifikasi dan mendaftarkan OKP ke Menteri Hukum sehingga memiliki legalitas sebagai satu organisasi.
Menpora Erick Thohir menerbitkan Permenpora terbaru untuk mengatasi persoalan dualisme kepengurusan yang kerap melanda Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP).
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