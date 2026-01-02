Atasi Flu dengan Mengonsumsi 3 Obat Ini
jpnn.com, JAKARTA - CUACA yang tidak menentu seperti saat ini membuat Anda rentan terserang penyakit.
Salah satunya ialah flu. Flu merupakan salah satu penyakit pernapasan yang bisa menyerang siapa saja.
Namun, Anda tidak perlu risau karena flu bisa diatasi dengan obat yang mudah diperoleh di apotek sekitar tempat tinggal.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Paracetamol
Paracetamol sebenarnya bukan obat flu paling ampuh, tetapi bisa meringankan gejala penyerta flu.
Pada umumnya, orang yang sakit flu akan mengalami serangkaian gejala, seperti demam, sakit kepala, badan nyeri atau pegal-pegal.
Nah, paracetamol bisa meredakan berbagai gejala tersebut.
2. Antihistamin
Antihistamin merupakan obat flu paling ampuh jika gejala flu yang muncul diperparah oleh alergi.
Ada beberapa jenis obat yang tersedia di apotek yang bisa membantu mengobati flu dan salah satunya ialah tentu saja antihistamin.
