Atasi Gangguan Pencernaan dengan Mengonsumsi 5 Herbal Ini

Jahe. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI pencernaan yang sehat bisa membantu Anda terhindar dari serangan berbagai penyakit.

Namun, mengonsumsi berbagai makanan dan minuman yang tidak sehat bisa menimbulkan gangguan pencernaan.

Namun jangan khawatir, permasalahan pencernaan bisa kamu atasi dengan konsumsi bahan-bahan herbal.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe sudah digunakan untuk mengatasi masalah gangguan pencernaan sejak berabad abad yang lalu.

Faktanya, beberapa studi menunjukan, jahe dapat membantu meredakan gejala mual dan muntah.

Tidak seperti obat obatan kimia, jahe tidak menimbulkan efek samping yang berarti.

Tambahkan jahe segar saat memasak makanan, atau taburkan bubuk jahe pada makanan sebelum disantap.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi gangguan pencernaan dengan cepat dan salah satunya ialah dandelion.

