menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Kesehatan » Atasi Gangguan Saraf Berkemih, Primaya Hospital Bekasi Timur Hadirkan Terapi SNM

Atasi Gangguan Saraf Berkemih, Primaya Hospital Bekasi Timur Hadirkan Terapi SNM

Atasi Gangguan Saraf Berkemih, Primaya Hospital Bekasi Timur Hadirkan Terapi SNM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Apresiasi keberhasilan tindakan Sacral Neuromodulation (SNM) pertama di Indonesia. Foto: Roma/jpnn.com

jpnn.com, BEKASI TIMUR - Tim Dokter Spesialis Bedah Saraf Primaya Hospital Bekasi Timur berhasil melakukan tindakan Sacral Neuromodulation (SNM) pertama di Indonesia pada Februari 2026.

Pencapaian itu memberikan akses bagi masyarakat terhadap teknologi neuromodulasi berstandar internasional yang sebelumnya belum tersedia di Tanah Air.

Kehadiran teknologi itu menjadi harapan baru bagi pasien dengan gangguan berkemih akibat kerusakan saraf yang selama bertahun-tahun memiliki pilihan terapi terbatas.

Baca Juga:

Sebelumnya, sebagian pasien bahkan harus mencari pengobatan ke luar negeri untuk mendapatkan prosedur SNM tersebut.

Tindakan medis itu dipimpin oleh dr. Muhamad Aulia Rahman, Sp.BS-FTB, FINS bersama tim dokter spesialis di Primaya Hospital Bekasi Timur.

SNM sendiri merupakan terapi yang memberikan stimulasi pada saraf sakral untuk mengembalikan fungsi kandung kemih, usus, dan organ panggul.

Baca Juga:

Berbeda dengan terapi konvensional yang hanya menangani gejala, SNM bekerja langsung pada sumber gangguan, yaitu sistem saraf.

dr. Muhamad Aulia Rahman menjelaskan banyak pasien belum menyadari gangguan yang dialaminya sebenarnya berasal dari kerusakan saraf.

Tim Dokter Spesialis Bedah Saraf Primaya Hospital Bekasi Timur berhasil melakukan tindakan Sacral Neuromodulation (SNM) pertama di Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI