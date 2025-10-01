menu
Atasi Gusi Berdarah dengan Menggunakan 5 Pengobatan Alami Ini

Madu. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - GUSI berdarah bisa terjadi pada siapa saja dan bisa membuat Anda merasa khawatir.

Gusi berdarah mungkin menjadi penyebab kekhawatiran, melihat darah keluar dari gusi bukanlah hal yang normal.

Gusi berdarah bisa menjadi salah satu indikasi penyakit gusi, oleh karena itu, penting untuk merawat tidak hanya gigi putih Anda, tetapi juga gusi yang menahannya dengan kuat.

Berikut ini semua yang ingin Anda ketahui tentang gusi berdarah dan pengobatan rumahan untuk menjaganya tetap sehat, seperti dikutip laman Food.ndtv.com.

1. Berkumur dengan air garam

Garam memiliki sifat antiinflamasi dan antiseptik yang membantu mengurangi pembengkakan dan melawan infeksi yang menyebabkan gusi berdarah.

Yang Anda butuhkan hanyalah air hangat dan sedikit garam, campurkan keduanya dan berkumurlah dengan larutan tersebut.

Gunakan setidaknya dua hingga tiga kali sehari.

2. Madu

Ambil madu mentah di ujung jari Anda dan pijat gusi Anda dengan lembut.

Ada beberapa jenis pengobatan alami yang bisa membantu mengobati gusi berdarah dan salah satunya tentu saja jus cranberry.

