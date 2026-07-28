Atasi Hambatan UMKM, Mekari Desty Integrasikan Penjualan Multichannel, Stok & Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan Software-as-a-Service (SaaS) Mekari resmi meluncurkan Mekari Desty, platform omnichannel commerce terintegrasi pertama di Indonesia.

Kehadiran platform berbasis komputasi awan ini ditujukan bagi para pelaku ritel dan UMKM digital guna mengatasi tantangan operasional multi-channel seperti selisih stok, pesanan terlewat, dan rumitnya rekap keuangan.

Di tengah ekspansi pasar e-commerce Indonesia yang mencapai nilai transaksi ratusan triliun rupiah, pengelolaan operasional manual di berbagai saluran penjualan kerap menjadi hambatan terbesar bagi pertumbuhan pelaku bisnis.

Baca Juga: Mekari Officeless dan TMS Consulting Hadirkan HSE

Temuan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut mengonfirmasi rendahnya produktivitas UMKM modern dipicu oleh lemahnya adopsi teknologi digital serta rumitnya integrasi sistem data.

"Kehadiran Mekari Desty dalam ekosistem kami adalah jawaban atas kesenjangan itu," ujar CEO Mekari, Suwandi Soh di Jakarta, baru-baru ini.

Melalui Mekari Desty, pelaku usaha kini dapat mengelola seluruh siklus penjualan lintas platform seperti marketplace, social commerce, hingga website pribadi dari satu dashboard terintegrasi.

Sistem memastikan setiap pesanan yang masuk tersinkronisasi secara real-time terhadap data stok, status pengiriman, serta pencatatan keuangan secara otomatis.

"Kehadiran platform ini sangat membantu kami, terutama dalam menyinkronkan stok di seluruh marketplace," ungkap Owner Moxie Inconspiracy, Bambang.