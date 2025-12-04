Atasi Hangover dengan Mengonsumsi 5 Minuman Ini
jpnn.com, JAKARTA - APA yang Anda rasakan setelah mengonsumsi minuman alkohol secara berlebihan alias mabuk berat?
Kepala pusing, perut mual, dan lainnya. Setelah semalaman minum banyak, beberapa orang menganggap minuman ini sebagai obat.
Apakah ini hanya mitos atau solusi nyata untuk masalah seperti sakit kepala, mual, dan kelelahan?
Hangover mengacu pada beberapa gejala yang muncul akibat minum berlebihan.
Alkohol bisa menekan pelepasan vasopresin, hormon yang mengirimkan sinyal dari otak ke ginjal untuk menahan cairan.
Jadi, mengonsumsi minuman ini meningkatkan buang air kecil dan menyebabkan dehidrasi ringan.
Hal ini kemungkinan berkontribusi terhadap gejala mabuk seperti haus, kelelahan, dan sakit kepala, menurut Institut Nasional Penyalahgunaan Alkohol dan Alkoholisme AS.
Minuman ini juga secara langsung mengiritasi lapisan lambung dan meningkatkan pelepasan asam, yang menyebabkan mual dan ketidaknyamanan di perut.
Ada beberapa jenis minuman yang sehat dan bergizi yang bisa membantu mengatasi hangover dengan cepat dan salah satunya adalah smoothie pisang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tingkatkan Stamina di Pagi Hari dengan Mengonsumsi 3 Minuman Ini
- 9 Minuman Penurun Berat Badan Setelah Melahirkan
- 3 Minuman yang Baik Dikonsumsi Setelah Olahraga
- Teh Kotjok Hadirkan Edisi Terbatas Penuh Warna
- 3 Minuman yang Bantu Tingkatkan Stamina Pria Saat Begituan
- Redakan Flu dengan Mengonsumsi 3 Jenis Teh Ini