Atasi Insomnia dengan Mengonsumsi 3 Buah Ini
jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang menderita insomnia. Insomnia itu sendiri merupakan salah satu masalah kesehatan yang berkaitan dengan kesulitan untuk mendapatkan tidur nyenyak.
Untuk mengatasi hal tersebut, biasanya orang akan meminum obat tidur yang tersedia di apotek.
Namun, beberapa obat tidur ternyata mengakibatkan berbagai efek samping, seperti pusing dan mual.
Jika Anda tak ingin merasakan efek samping, ada beberapa obat tidur alami yang berasal dari buah. Penasaran buah apa saja itu?
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kiwi
Buah pertama yang bisa menghilangkan gangguan susah tidur atau insomnia ialah buah kiwi.
Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh University of North Carolina di Chapel Hill menunjukkan bahwa mengonsumsi dua buah kiwi satu jam sebelum tidur bisa mengurangi insomnia sebanyak 30 persen.
2. Pisang
Sebuah penelitian di Nortwestern University menyebutkan bahwa nutrisi pada pisang, seperti kalium dan vitamin bisa membantu mendapatkan tidur lebih nyenyak dan berkualitas.
Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu mengatasi insomnia dengan lebih cepat dan salah satunya ialah tentu saja ceri.
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